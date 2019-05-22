Onyekuru’nun Everton’a dönmesi zor!

Galatasaray’ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru’yu elinde tutmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı kanat oyuncusunu kiralık veya bonservisiyle yeniden kadroya dahil etmeyi hedeflerken, İngiltere’den bir açıklama geldi.

Everton Teknik Direktörü Marco Silva, Onyekuru’nun durumu hakkında konuştu ve bu bölgede oynayan 4 oyuncusunun olduğunu söyledi. Silva açıklamasında, “Henüz Onyekuru için bir karar vermedim. Şu anda kadromuzda Onyekuru’nun bölgesinde görev yapabilen 4 oyuncu var. Richarlison, Lookman, Bernard ve Theo… Ayrıca Onyekuru’nun çalışma izniyle ilgili de sorun sürüyor” yorumunda bulundu.

FATİH TERİM TALEPTE BULUNDU

Bu açıklama Sarı-Kırmızılı yönetimin elini güçlendirdi. Galatasaray, oyuncuyu kiralık veya bonservisiyle birlikte kadroya dahil etmek istiyor. Cim-Bom, 10 milyon euro civarında bir rakam önerdi ama Everton, 20 milyon euro talep ediyor.

Bu pazarlıklar sonucunda taraflar orta noktayı bulursa Onyekuru’nun tapusu alınacak. 21 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun kiralık olarak 1 sezon daha Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimali bulunuyor. Fatih Terim, yönetimden Onyekuru’yla ilgili adım atılmasını istedi.

Galatasaray, Fenerbahçe`den unvan aldı Süper Lig`de sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, lig tarihinde en fazla liderlik koltuğuna oturan takım unvanını da elde etti. 61. sezonu oynanan ligde toplam 555 haftayı zirvede geçen sarı-kırmızılı takım, 554 hafta ile Fenerbahçe`de bulunan liderlik rekorunun yeni sahibi oldu. İlgili Haberi Oku