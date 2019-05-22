Onyekuru’nun Everton’a dönmesi zor!

Galatasaray’ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru’yu elinde tutmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı kanat oyuncusunu kiralık veya bonservisiyle yeniden kadroya dahil etmeyi hedeflerken, İngiltere’den bir açıklama geldi.
Everton Teknik Direktörü Marco Silva, Onyekuru’nun durumu hakkında konuştu ve bu bölgede oynayan 4 oyuncusunun olduğunu söyledi. Silva açıklamasında, “Henüz Onyekuru için bir karar vermedim. Şu anda kadromuzda Onyekuru’nun bölgesinde görev yapabilen 4 oyuncu var. Richarlison, Lookman, Bernard ve Theo… Ayrıca Onyekuru’nun çalışma izniyle ilgili de sorun sürüyor” yorumunda bulundu.
FATİH TERİM TALEPTE BULUNDU
Bu açıklama Sarı-Kırmızılı yönetimin elini güçlendirdi. Galatasaray, oyuncuyu kiralık veya bonservisiyle birlikte kadroya dahil etmek istiyor. Cim-Bom, 10 milyon euro civarında bir rakam önerdi ama Everton, 20 milyon euro talep ediyor.
Bu pazarlıklar sonucunda taraflar orta noktayı bulursa Onyekuru’nun tapusu alınacak. 21 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun kiralık olarak 1 sezon daha Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimali bulunuyor. Fatih Terim, yönetimden Onyekuru’yla ilgili adım atılmasını istedi.