SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Efsane geri dönüyor! Uğur Dündar'ın konuğu Ekrem İmamoğlu
Olympique Marsilya’da Garcia dönemi sona eriyor
Dünyadan Futbol

Olympique Marsilya’da Garcia dönemi sona eriyor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'nın teknik direktörü Rudi Garcia, takımdan ayrılacağını açıkladı.

22 Mayıs 2019 19:51

Ayrılık kararını düzenlenen basın toplantısında duyuran 55 yaşındaki Garcia, “Olympique Marsilya’dan ayrılmaya karar verdim. Ayrılma talebim, kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud tarafından da kabul edildi.” ifadesini kullandı.

Fransız teknik direktör Rudi Garcia, 24 Mayıs Cuma günü Montpellier’yi ağırlayacakları lig karşılaşmasında, 2016’dan bu yana çalıştırdığı takımının başında son kez yer alacak. Ligue 1’de 58 puana sahip Marsilya, son hafta öncesi Montpellier’nin bir puan gerisinde 6. sırada bulunuyor.

Son güncelleme 19:51 | 22 Mayıs 2019
olympique lyon rudi garcia
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Yarın - 18:00
-
Alanyaspor
Besiktas
Yarın - 21:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR