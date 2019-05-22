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Kayserispor’dan genç kızlara jest
Kayserispor

Kayserispor’dan genç kızlara jest

Genç Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden ve son 4 takım arasına kalan Kayseri temsilcisi Gençlerbirliği, 31 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak olan final maçlarına İstikbal Mobilya Kayserispor takım otobüsüyle gidecekler.

22 Mayıs 2019 10:15

Bu yıl Kayseri’yi hem Genç Kızlar hem de Yıldız Kızlar turnuvalarında başarıyla temsil eden Kayseri Gençlerbirliği başarıdan başarıya koşuyor. 31 Mayıs’ta Antalya'da oynanacak olan 4’lü finaller için hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılarda hedef 2 kupayla dönmek. Finallerde iki kategoride de şampiyonluk hedefleyen Kayseri ekibine Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor yönetiminden büyük jest geldi.

Her zaman amatör sporun yanındayız

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz Kayserispor olarak Kayseri şehrinin başarısı için çabalıyoruz. Yine bizim gibi, Kayseri için mücadele eden amatör takımlarımız da var. Bunlardan bir tanesi de Kayseri Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı’mız. Türkiye Finalleri’ne kalan bu takımımıza bir jest de biz yapmak istedik. Takım otobüsümüzü finallere gitmeleri için kendilerine tahsis ettik. Her zaman takımlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı. 22 Mayıs 2019 Kayserispor Mensah için teklif yaptı İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon için Bernard Mensah'ı transfer etmek için teklifini yaptı. Mensah bu sezon kiralık olarak Kayserispor forması giymişti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:18 | 22 Mayıs 2019
Erol Bedir kayserispor spor toto süper lig
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