Kayserispor’a haciz şoku! Yıldız futbolcu avukatlarını gönderdi

İstikbal Mobilya Kayserispor’a 2017-2018 sezonunda transfer olan Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, bu sezon 13 lig, 3 Türkiye Kupası’nda forma giyip, 3 gol attı. Sarı-kırmızılı kulüp Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü sırada Ganalı oyuncu Gyan´ın başlattığı hacizle şoka uğradı.

Gyan’ın 150 bin Euroluk alacağının olduğu öğrenilirken, bu ödeme yapılmayınca futbolcunun avukatları aracalığıyla haciz işlemini başlattığı öğrenildi. Kulüp avukatları tesislere gelen Gyan’ın avukatları ile yaptığı görüşmeler sonrası süre istedi.

Kayserispor'dan genç kızlara jest Genç Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonası`nda mücadele eden ve son 4 takım arasına kalan Kayseri temsilcisi Gençlerbirliği, 31 Mayıs`ta Antalya`da yapılacak olan final maçlarına İstikbal Mobilya Kayserispor takım otobüsüyle gidecekler. İlgili Haberi Oku

Süre talebini kabul eden avukatlar, Gyan’a kısa sürede yapılacağı belirtilen ödemeyi bekleyecek.