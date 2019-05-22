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Kayserispor Mensah için teklif yaptı
Kayserispor

Kayserispor Mensah için teklif yaptı

İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon için Bernard Mensah’ı transfer etmek için teklifini yaptı. Mensah bu sezon kiralık olarak Kayserispor forması giymişti.

22 Mayıs 2019 10:12

Spor Toto Süper Lig'de tehlike bölgesini geride bırakarak son haftaya rahat bir şekilde giren İstikbal Mobilya Kayserispor, kadrosunda kiralık olarak bulunan Bernard Mensah ile yeni sezonda da devam etmek istiyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor transfer komitesi, bonservisi İspanya'nın Atletico Madrid takımında bulunan Bernard Mensah için resmi teklifini yaptı. Bernard Mensah'ı bonservisi için 6 Milyon Avro rakam isteyen İspanyol kulübüne 1 Milyon Avro bedel karşılığında 1 yıl daha kiralamak için teklif yapan Sarı-Kırmızılı kulüp, cevap bekliyor.

Diğer yandan İstikbal Mobilya Kayserispor, Tjaronn Chery ve Cristian Sapunaru'yu da renklerine bağlamak için görüşmelere başladı. 21 Mayıs 2019 Asamoah Gyan Gana Milli takımını bıraktı Kayserispor forması giyen Asamoah Gyan, yazılı bir açıklama yaparak Gana Milli takımını bıraktığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:12 | 22 Mayıs 2019
Bernard Mensah kayserispor spor toto süper lig
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