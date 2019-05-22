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Juventus’un Sergej Milinkovic Savic aşkı bitmiyor!
İtalya Serie A

Juventus’un Sergej Milinkovic Savic aşkı bitmiyor!

Juventus bu yaz Sergej Milinkovic Savic transferini bitirmekte ısrarcı! Torino ekibi henüz yeni teknik direktörünü bulamasa da transferde Savic ile anlaşma sağladı ve sıra Lazio ile ortak fiyatta buluşmaya çalışıyor!

SKOR DIŞ HABER 22 Mayıs 2019 10:24

İtalya Serie A’da üst üste 8. kez şampiyon olan Juventus, Şampiyonlar Ligi kupası hasretini sürdürdüğü sezonun sona ermesiyle transfere hızlı bir giriş yaptı. Takımı 5 sezon üst üste ligde şampiyon yapan ancak Avrupa’da kupa kaldıramayan teknik direktör Max Allegri ile yollarını ayıran Torino ekibi, geçen sezon da Lazio’dan istediği Sergej Milinkovic-Savic ile görüşme gerçekleştirdi.

Sırp futbolcu ile anlaşan Juventus, geçen sezon 100 milyon Euro isteyen Lazio Başkanı Claudio Lotito’yu ikna etmeye çalışıyor. Fiyatta indirim bekleyen siyah-beyazlıların 90 milyon Euro’ya transferi bitirmesi bekleniyor.

24 yaşındaki futbolcu sezon Lazio’nun İtalya Kupası’nı kazanmasında katkı sağlarken Serie A’da da “En iyi Orta Saha Oyuncusu” seçildi.

Roma ekibi, Savic’i 2015 yılında Belçika’nın Genk takımından kadrosuna katmıştı.

Son güncelleme 10:24 | 22 Mayıs 2019
İtalya Serie A juventus Sergej Milinkovic-Savic
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