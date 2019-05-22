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Iker Casillas’a bir kötü haber daha! Eşi Sara Carbonero yumurtalık kanseri oldu…

Casillas ailesi çok zor günlerden geçiyor. Ünlü file bekçisinin idmanda kalp krizi geçirmesinin ardından, Casillas'ın sunucu eşi de şok bir açıklama yayınladı

SKOR DIŞ HABER 22 Mayıs 2019 10:13

Bu ayın başında kalp krizi geçiren ünlü kaleci Iker Casillas’ın eşi Sara Carbonero yumurtalık kanseri ile savaştığını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayan Carbonero, ‘Bir şoku atlatamadan hayat bize bir kere daha sürpriz yaptı’ ifadelerini kullandı.

‘Bu kez kötü haber benden. Yazmakta güçlük çektiğim 6 harfli kelime. Birkaç gün önce bir genel kontrol sırasında doktorlar yumurtalık bölgesinde kötü huylu bir tümöre rastladı ve bir ameliyat geçirdim. Neyseki operasyon iyi geçti, hastalığı zamanında yakaladık ama hala tedavi sürecinde vermem gereken birkaç aylık bir savaş daha var. Sakinim ve her şeyin güzel olacağına inancım yüksek. Yolculuk zorlu ama sonunda mutlu son olacak.’

İspanya’da ünlü bir TV sunucusu olan Sara Carbenero ile Casillas’ın aşk hikayesi 2010’da İspanya’nın Dünya Şampiyonu olduğu maçtan sonra ikilinin canlı yayında öpüşmesi ile spor dünyasının en romantik ilişkilerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. O dönem sevgili olan çift, daha sonrasında evlenip iki çocuk sahibi olmuştu.

38 yaşındaki kaleci 1 Mayıs’ta kalp krizi geçirmiş ve sonrasında futbolu bıraktığına dair haberler çıkmış. Casillas ise bu iddiaları yalanlamıştı.

 

01 Mayıs 2019 Iker Casillas`tan kalp krizi sonrası ilk mesaj: `Büyük bir korku yaşadım ama...` Geçirdiği kalp kriziyle futbolseverleri korkutan Porto`nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iyi olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:19 | 22 Mayıs 2019
Iker Caslillas Sara Carbonero
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