Galatasaray şampiyon oldu kasasından 4 milyon 400 bin Euro çıktı

SÖZCÜ Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında oynadığı maçta Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, anlaşma gereği Kasımpaşa'ya Diagne için 3 milyon Euro şampiyonluk ödemesi yapacak. Belhanda, Mariano, Feghouli ve Fernando'nun eski kulüplerine de toplam 1.4 milyon Euro ödenecek.

SON DAKİKA | TFF, UEFA lisansı alan takımları açıkladı! Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA kulüp lisansı alan takımları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; Antalyaspor, Ankaragücü, BB Erzurumspor, Bursaspor ve Sivasspor UEFA lisansına hak kazanan kulüpler arasında yer almadı. İşte detaylar... İlgili Haberi Oku

Öte yandan tarihinin 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, kupayı kaldırmadan yeni sezonun hazırlıklarına başladı. UEFA'nın FFP kontrolünde olan ve 2019- 20 sezonu için azami 10 milyon Euro başa baş açığı sınırı bulunan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde başarı gösterecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Stoke City'den kiralanan Ndiaye'nin yeni sezon kadrosunda düşünülen isimler arasında yok. Everton'dan gelen Onyekuru ise planlar dahilinde. İngiliz ekibinin Nijeryalı oyuncu hakkında vereceği karar beklenecek. Daha bu oyuncunun yeniden kiralanmasına uğraşılacak.

Beş ismin sözleşmeleri sona eriyor. Kaptan Selçuk İnan'ın durumuna Fatih Terim karar verecek. Muğdat Çelik, Sinan Gümüş ve kiralık kontratı biten Semih Kaya ile yola devam edilmesi beklenmiyor. Kadro dışı durumdaki Eren Derdiyok da gidenlerin arasında yer alıyor.

Her şeyi değiştiren ikili! Spor Toto Süper Lig`de şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekipte devre arasında transfer edilen Christian Luyindama ile Marcao savunmadaki performanslarıyla ön plana çıktı. Ligde ilk yarıda 17 maçta 21 gole engel olamayan Galatasaray, bu iki oyuncunun dahil edilmesiyle ikinci yarıdaki 16 müsabakada 11 gol yedi. İlgili Haberi Oku

Arap Yarımadası'ndan teklifler alan Belhanda için yeterli bonservis bulunursa bu oyuncu satılacak. Mariano da ciddi bir teklif getirmesi halinde satılma ihtimali bulunan isimler arasında. 4.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Feghouli ise takımda devam edecek.

Galatasaray’ın transfer döneminin başlangıcıyla birlikte sıcak para ihtiyacı da ortaya çıkacak. Devre arasında satın alma zorunluluğu ile transfer edilen Luyindama'nın kulübü Standart Liege'e 5 milyon Euro dolayında satın alma bedeli ödenecek.