SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Çaresiz babanın isyanı: Kızımı evlatlık vereceğim. Yeter ki yaşasın
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası heyecanı başlıyor
Dünyadan Futbol

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası heyecanı başlıyor

Polonya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, yarın başlayacak.

22 Mayıs 2019 11:59

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, Polonya’nın ev sahipliğinde yarın başlayacak.

Bu yıl 22’ncisi düzenlenen organizasyona, Polonya’nın Bielsko-Biala, Bydgoszcz, Gdynia, Lodz, Lublin ve Tychy kentleri ev sahipliği yapacak. 15 Haziran’da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.

Organizasyonun ilk gününde, Tahiti-Senegal, Meksika-İtalya, Japonya-Ekvador ve Polonya-Kolombiya maçları yapılacak.

Şampiyonada gruplar şöyle:

A Grubu: Polonya, Kolombiya, Tahiti, Senegal

B Grubu: Meksika, İtalya, Japonya, Ekvador

C Grubu: Honduras, Yeni Zelanda, Uruguay, Norveç

D Grubu: Katar, Nijerya, Ukrayna, ABD

E Grubu: Panama, Mali, Fransa, Suudi Arabistan

F Grubu: Portekiz, Güney Kore, Arjantin, Güney Afrika

Son güncelleme 12:55 | 22 Mayıs 2019
20 yaş alatı dünya kupası
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Yarın - 18:00
-
Alanyaspor
Besiktas
Yarın - 21:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR