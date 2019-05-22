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‘Fener Ol’ kampanyasında şimdiye kadar toplanan para belli oldu
Fenerbahçe

‘Fener Ol’ kampanyasında şimdiye kadar toplanan para belli oldu

Fenerbahçe'nin kampanyası 'Fener Ol'da 1.7 milyon kişi bağış yaparken toplanan para 31.5 milyon Euro’yu buldu.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 22 Mayıs 2019 08:11

Fenerbahçe’nin başlattığı ‘Fener Ol' kampanyasına büyük destek devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde kampanya kapsamında şu ana kadar 1.7 milyon kişi bağış yaparken elde edilen gelir 31.5 milyon Euro'yu buldu. Camianın önde gelen isimlerinden Mehmet Ali Aydınlar ve Abdullah Kiğılı'nın, yapılan görüşmenin ardından kampanyaya destek vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

AIDAT = ÇEYREK ALTIN

Farklı şekillerde kampanya devam edecek. 50 TL olan yıllık aidatın çok düşük olduğuna karar veren yönetim rakamı en az bir çeyrek altın fiyatına çekmeyi planlıyor. En az 10 bin üye hedefi hayata geçirilip 150 milyon TL ekstra gelir kasaya konulacak. ‘Yeni Kurtuluş Savaşı' denilen kurtuluş projesinde ise 200 milyon TL nakit para hedefi konuldu.

21 Mayıs 2019 Ali Koç: `Kurgulanmış bir düzen var! Artık daha çok ses yükselteceğiz` Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1 Haziran`da yapılacak TFF seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunurken Bu konularla ilgili daha çok ses yükselteceğiz derken hakemlerle ilgili olarak Birçok insan üzerinden formayı çıkaramıyor. Kurgulanmış bir düzen var yorumunda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:08 | 22 Mayıs 2019
Fener Ol Fenerbahçe
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