ESPN’den flaş iddia! Henry Onyekuru, Bundesliga devine gidiyor

ESPN’in Afrika futbolundaki muhabirlerinden Colin Udoh’un haberine göre; Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru ile Bayern Münih ilgileniyor.

Alman devi, bu sezon sarı-kırmızılı formayla başarılı futbol sergileyen Onyekuru için İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile prensip anlaşmasına vardı.

Sezon başında İngiltere’de çalışma izni alamadığı için Galatasaray’a kiralık gelen hücum oyuncusu, iki takımın bonservis konusunda imzaları attıktan sonra Bayern Münih forması giyecek.

Ayrıca ESPN muhabirine göre Nijeryalı futbolcuyla La Liga ekipleri ve Premier Lig’den bir takım daha ilgileniyor.

EVERTON’A DÖNMESİ ZOR

Öte yandan Galatasaray’ın da kadrosunda tutmayı istediği Onyekuru için Everton Teknik Direktörü Marco Silva açıklama yaptı. Silva bu bölgede oynayan 4 oyuncusunun olduğunu söyledi. Portekizli teknik adam açıklamasında, “Henüz Onyekuru için bir karar vermedim. Şu anda kadromuzda Onyekuru’nun bölgesinde görev yapabilen 4 oyuncu var. Richarlison, Lookman, Bernard ve Theo… Ayrıca Onyekuru’nun çalışma izniyle ilgili de sorun sürüyor” yorumunda bulundu.