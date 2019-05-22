SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Çaresiz babanın isyanı: Kızımı evlatlık vereceğim. Yeter ki yaşasın
ESPN’den flaş iddia! Henry Onyekuru, Bundesliga devine gidiyor
Transfer Haberleri

ESPN’den flaş iddia! Henry Onyekuru, Bundesliga devine gidiyor

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için ESPN'den Bundesliga iddiası geldi! Everton'daki rotasyon ve İngiltere'deki çalışma izni nedeniyle Ada'ya dönmesi imkansız görünen Nijeryalı oyuncu için Bayern Münih ile İngiliz kulübü anlaştı.

SKOR DIŞ HABER 22 Mayıs 2019 13:57

ESPN’in Afrika futbolundaki muhabirlerinden Colin Udoh’un haberine göre; Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru ile Bayern Münih ilgileniyor.

Alman devi, bu sezon sarı-kırmızılı formayla başarılı futbol sergileyen Onyekuru için İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile prensip anlaşmasına vardı.

Sezon başında İngiltere’de çalışma izni alamadığı için Galatasaray’a kiralık gelen hücum oyuncusu, iki takımın bonservis konusunda imzaları attıktan sonra Bayern Münih forması giyecek.

Ayrıca ESPN muhabirine göre Nijeryalı futbolcuyla La Liga ekipleri ve Premier Lig’den bir takım daha ilgileniyor.

EVERTON’A DÖNMESİ ZOR

Öte yandan Galatasaray’ın da kadrosunda tutmayı istediği Onyekuru için Everton Teknik Direktörü Marco Silva açıklama yaptı.  Silva bu bölgede oynayan 4 oyuncusunun olduğunu söyledi. Portekizli teknik adam açıklamasında, “Henüz Onyekuru için bir karar vermedim. Şu anda kadromuzda Onyekuru’nun bölgesinde görev yapabilen 4 oyuncu var. Richarlison, Lookman, Bernard ve Theo… Ayrıca Onyekuru’nun çalışma izniyle ilgili de sorun sürüyor” yorumunda bulundu.

Son güncelleme 14:01 | 22 Mayıs 2019
Almanya Bundesliga bayern münih everton galatasaray Henry Onyekuru ingiltere premier lig spor toto süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Yarın - 18:00
-
Alanyaspor
Besiktas
Yarın - 21:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR