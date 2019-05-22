Borussia Dortmund, Julian Brandt’ı renklerine bağladı

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Brandt ile 30 Haziran 2024’e kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Alman basınında yer alan haberlerde, Brandt’ın Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesinde 25 milyon avro karşılığında serbest kalma maddesinin yer aldığı öne sürüldü.

Bundesliga’da ilk maçına 2013-2014 sezonunda Bayer Leverkusen formasıyla çıkan Brandt, ligde toplam 165 maçta 34 gol attı. Brandt, Almanya Milli Takımı’nda forma giydiği 24 maçta da 2 gol kaydetti. Borussia Dortmund, daha önce de Belçikalı kanat oyuncusu Thorgan Hazard ile Alman milli futbolcu Nico Schulz’u transfer ettiğini açıklamıştı.