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Borussia Dortmund, Julian Brandt’ı renklerine bağladı
Transfer Haberleri

Borussia Dortmund, Julian Brandt’ı renklerine bağladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'de forma giyen Alman milli futbolcu Julian Brandt'ı renklerine bağladı.

22 Mayıs 2019 18:22

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Brandt ile 30 Haziran 2024’e kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Alman basınında yer alan haberlerde, Brandt’ın Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesinde 25 milyon avro karşılığında serbest kalma maddesinin yer aldığı öne sürüldü.

Bundesliga’da ilk maçına 2013-2014 sezonunda Bayer Leverkusen formasıyla çıkan Brandt, ligde toplam 165 maçta 34 gol attı. Brandt, Almanya Milli Takımı’nda forma giydiği 24 maçta da 2 gol kaydetti. Borussia Dortmund, daha önce de Belçikalı kanat oyuncusu Thorgan Hazard ile Alman milli futbolcu Nico Schulz’u transfer ettiğini açıklamıştı.

Son güncelleme 18:23 | 22 Mayıs 2019
Borussia Dortmund Julian Brandt
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