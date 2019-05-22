Belhanda için flaş iddia! 13 milyon Euro’ya Al Hilal’a transfer oldu…

SKOR DIŞ HABERLER / Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Younes Belhanda için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan medyası Fas kaynaklarına dayandırdığı haberlerle Belhanda’nın Bafétimbi Gomis’in takımı Al Hilal’e transfer olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz sezon Gomis’i Galatasaray’dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Al Hilal iddiaya göre bu kez de Belhanda için sarı kırmızılı takıma teklifte bulundu.

Suudi Arabasitan basınında çıkan haberlere göre 2 sezon önce Dinamo Kiev’den 9 milyon Euro karşılığında transfer edilen Belhanda 13 milyon Euro karşılığında Al Hilal’e transfer oldu. Bu sezon sarı kırmızılı formayla 35 maça çıkan Faslı oyuncu 4 gol 10 asistlik performans gösterdi.

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