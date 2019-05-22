SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Uğur Dündar ile Halk Arenası’nın konuğu Ekrem İmamoğlu | Canlı Yayın
Belhanda için flaş iddia! 13 milyon Euro’ya Al Hilal’a transfer oldu…
Transfer Haberleri

Belhanda için flaş iddia! 13 milyon Euro’ya Al Hilal’a transfer oldu…

Suudi Arabistan medyası, Fas kaynaklarına dayandırdığı haberlerle Belhanda'nın 13 milyon Euro karşılığında Al Hilal'a transfer olduğunu iddia etti.

22 Mayıs 2019 22:27

SKOR DIŞ HABERLER / Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Younes Belhanda için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan medyası Fas kaynaklarına dayandırdığı haberlerle Belhanda’nın Bafétimbi Gomis’in takımı Al Hilal’e transfer olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz sezon Gomis’i Galatasaray’dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Al Hilal iddiaya göre bu kez de Belhanda için sarı kırmızılı takıma teklifte bulundu.

Suudi Arabasitan basınında çıkan haberlere göre 2 sezon önce Dinamo Kiev’den 9 milyon Euro karşılığında transfer edilen Belhanda 13 milyon Euro karşılığında Al Hilal’e transfer oldu. Bu sezon sarı kırmızılı formayla 35 maça çıkan Faslı oyuncu 4 gol 10 asistlik performans gösterdi.

22 Mayıs 2019 ESPN`den flaş iddia! Henry Onyekuru, Bundesliga devine gidiyor Galatasaray`da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için ESPN`den Bundesliga iddiası geldi! Everton`daki rotasyon ve İngiltere`deki çalışma izni nedeniyle Ada`ya dönmesi imkansız görünen Nijeryalı oyuncu için Bayern Münih ile İngiliz kulübü anlaştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:32 | 22 Mayıs 2019
Belhanda
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Yarın - 18:00
-
Alanyaspor
Besiktas
Yarın - 21:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR