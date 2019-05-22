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Son dakika! Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye gidiyor… Başakşehir’den flaş açıklama!
Transfer Haberleri

Son dakika! Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye gidiyor… Başakşehir’den flaş açıklama!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olma isteği olduğunu açıkladı.

22 Mayıs 2019 17:11

Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emre Belözoğlu’ndan flaş bir karar geldi…

38 yaşındaki Milli futbolcunun gelecek sezon eski takımı Fenerbahçe’de oynayıp kariyerini sarı lacivertlilerde noktalamak istiyor. Emre Belözoğlu’nun bu kararını doğrulayan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ TRT Spor’a yaptığı açıklamada ”Emre Belözoğlu’nun önümüzdeki sezon Fenerbahçe’de oynayıp, orada futbolu bırakma istediği var” dedi.

Daha önce Ersun Yanal da gazetecilerle yaptığı toplantıda “Emre Belözoğlu önemli bir karakter. Takımın öyle oyunculara ihtiyacı var” ifadelerini kullanmıştı.

Emre’nin 1 sezon daha Fenerbahçe’de oynayıp daha sonra idari kadroda yer alacağı da konuşulan haberler arasında. 38 yaşındaki futbolcunun Milli Takım’ın Fransa ile oynayacağı maçın ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

Son güncelleme 17:33 | 22 Mayıs 2019
Başakşehir emre belözoğlu Göksel Gümüşdağ
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