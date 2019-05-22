Avrupa Oyunları’nda atletizm şoku

2’nci Avrupa Oyunları Belarus’un Minsk kentinde 21-30 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye’nin 14 branşta 110 sporcu ile katılım göstereceği şampiyonada 6 ülke atletizm branşında sahneye çıkmayacak. Avrupa atletizminde söz sahibi olan ve 2’nci Avrupa Oyunları’na katılma hakkı elde eden İngiltere, İsveç, Fillandiya, Hollanda, Norveç ile Belçika çeşitli nedenlerle atletizm yarışmalarına katılmama kararı aldılar.

50 ülkeden 4 binin üzerinde sporcunun yarışacağı oyunlarda, 200 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Milliler atıcılık, atletizm, badminton, 3×3 basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele edecek.