Akhisarspor’un düşmesi en çok ‘Sağlamcı Bahattin’i üzdü!

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Hashoca Mahallesindeki tek katlı mütevazı bir evde 77 yaşındaki eşi Feride Karanfil ile hayatını devam ettiren 91 yaşındaki ‘Sağlamcı Bahattin’ lakaplı Bahattin Karanfil, futbol aşkını İHA muhabirine anlattı. 7 yıldır Süper Lig’de mücadele eden ve bu sene TFF 1. Lig’e düşen Akhisarspor için gözyaşı döken Karanfil, takımın küme düşmesindeki en büyük nedenin kulüp idarecileri ve satılan futbolcuların yerine yenilerinin alınmaması olduğunu belirtti.

14 yaşındayken Gençlikspor’da futbol hayatına başlayan ve o günden beri futboldan bir türlü kopamayan Bahattin Karanfil’e ‘Sağlamcı Bahattin’ lakabını Fenerbahçe’de oynayan Puskas Ergun'un abisi İzzet Öztuna takmış. 91 yaşında ve 15 yıldır felçli olmasına rağmen futboldan bir türlü kopamayan Karanfil, Akhisarspor’un 7 sezon sonra veda ettiği Süper Lig’de kendi evinde oynadığı son maç olan Kayserispor maçını kızı Nesime Şakrak ile birlikte tribünden izleme fırsatı bulduğunu belirterek, “Seyirci olarak maça gittim. Hiç maça bakamadım. Hiçbir şey yoktu takımda, boş. Kabahat hep idarecilerde. Süper Lig’desin transfer yapmıyorsun. Kupa kazandığın için sana para verilmiş. Onunla hiç olmazsa bir iki tane iyi oyuncu al. Elindekilerin çoğunu sattı. Lig başlamadan bu takım düşer dedim. Bir daha da çıkamaz, amatöre kadar gider” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

EVLENENE KADAR FUTBOL OYNADI

1942 yılında Akhisar’da futbola başladığını anlatan Karanfil, “8 sene Manisa’da oynadım. 2 sene Balıkesir’de oynadım. Ondan sonra 1948 yılında İstanbul’a askere gittim. Orada da hem asker takımında oynadım hem de Sümerspor’da oynadım. İnzibattım. O zaman benim arkadaşlarım Beşiktaş’ın başkanı rahmetli Süleyman Seba ve o dönemin futbolcularıydı. 1968 yılında kadar futbol oynamaya devam etti. Eşim Feride ile evlenene kadar” dedi.

AKHİSAR’IN ESKİ STADININ YAPIMINA ÖNAYAK OLDU

Futbol oynadığı zamanlarda Akhisar’ın Ege’de futbolcu yatağı olduğuna dikkat çeken Karanfil Akhisar’da futbol oynayacak bir saha olmadığı için trenle Manisa’ya gittiklerini ve Akhisar’ın ilk stadını kendisi ve arkadaşlarının yaptığını anlattı. Karanfil şunları söyledi: “Ege takımlarının bütün futbolcuları buradan giderdi. Bizim zamanımızda Manisa’ya giderdik ama bizim işimiz çok zordu. Akhisar’da Ramiz abinin oraya giderdik. Köfteci Ramiz. Orada çorbamızı içerdik o verirdi çorbalarımızı. Oradan yavaş yavaş istasyona oradan da Manisa’ya çünkü Akhisar’da sahamız yoktu. Bu belediyenin oradaki saha benim eserim. 1943 ya da 1944 olacak Ramiz abiyle oturuyoruz. Bana dedi ki ‘Sen Manisa’da oynuyorsun. Sana bir şey söyleyeceğim yapar mısın yapmaz mısın bilmiyorum. Sahamız yok öncülük yapıp valiyle görüşür müsün’ dedi. Ben de valiye çıktım. Vali Lütfi Kırdar. İsteğimizi anlattık, ‘Tamam’ dedi. ‘Yeriniz var mı, paranız var mı?’ dedi, var dedik. Bir daha gittik. Sahanın etrafını taş duvarla çevireceğiz. Taş ocağı sahibi dinamiti olmadığını söyledi. Biz de validen dinamit istedik. Bize 2 kasa hem dinamit hem lokum verdi. Manisa’dan dinamit sandıklarını alıp Akhisar’da Ramiz abinin dükkanına koyduk. Taşları aldık, kimimiz taş taşıdı, kimiz kum taşıdı. Amele gibi 3 ay çalıştık.“