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Aduriz’den 1 yıllık imza
İspanya La Liga

Aduriz’den 1 yıllık imza

Athletic Bilbao, Aduriz'le 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

22 Mayıs 2019 14:30

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Athletic Bilbao, 38 yaşındaki forvet oyuncusu Aritz Aduriz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Athletic Bilbao Kulübünden yapılan açıklamada, Aduriz ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi. Bask bölgesi takımı Athletic Bilbao’da futbol kariyerine başlayan ve 3 farklı dönemde toplam 11 sezon oynayan Aduriz, 2012 yılından bu yana aralıksız kırmızı-beyazlı formayı giyiyor.

Athletic formasıyla sahaya çıktığı 390 resmi maçta 171 gol atan Aduriz, kulüp tarihinin en çok skor üreten 6. futbolcusu konumunda…

Son güncelleme 14:30 | 22 Mayıs 2019
Aduriz Athletic Bilbao
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