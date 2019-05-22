A Milli Takım’ın iki hazırlık maçını yönetecek hakemler belli oldu!

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 30 Mayıs’ta Yunanistan, 2 Haziran’da ise Özbekistan’la oynayacağı hazırlık maçlarının hakemleri belli oldu.

30 Mayıs Perşembe günü Antalya Stadyumu’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Marian Petrescu yönetecek. Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir Costin Urzica yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Özbekistan ile oynanacağı hazırlık maçının hakemi ise Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Srdjan Jovanovic oldu. Jovanovic’in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Almanya`nın kadrosu belli oldu... İlkay Gündoğan... Almanya`nın aday kadrosu açıklandı. Belarus ve Estonya ile karşılaşacak Almanya Milli Futbol Takımı`nın aday kadrosuna Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da çağrıldı. Löw, Toni Kroos ve Marc-Andre ter Stegen`i kadroya dahil etmedi. İlgili Haberi Oku