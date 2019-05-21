TFF 2. Lig Play-Off’ta finalin adı belli oldu!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 2-0 yenerek finale yükseldi.
Vefa Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 14. dakikada Erkan Zengin’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 43. dakikasında Çağrı Ortakaya, farkı 2’ye çıkarırken, ilk yarı Fatih Karagümrük’ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda skorda değişiklik olmadı ve Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta play-off yarı finalindeki diğer maçta Sakaryaspor, 4-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Sarıyer ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi.
TFF 2. Lig’de Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki play-off finali, 28 Mayıs Salı günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, final karşılaşmasının hangi statta oynanacağını daha sonra açıklayacak.