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TFF 2. Lig Play-Off’ta finalin adı belli oldu!
Spor Toto 2. Lig

TFF 2. Lig Play-Off’ta finalin adı belli oldu!

TFF 2. Lig Play-Off turunda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u leyen Fatih Karagümrük ile, Sarıyer'i saf dışı bırakan Sakaryaspor 28 Mayıs'taki final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

21 Mayıs 2019 18:24

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 2-0 yenerek finale yükseldi.

Vefa Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 14. dakikada Erkan Zengin’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 43. dakikasında Çağrı Ortakaya, farkı 2’ye çıkarırken, ilk yarı Fatih Karagümrük’ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda skorda değişiklik olmadı ve Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta play-off yarı finalindeki diğer maçta Sakaryaspor, 4-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Sarıyer ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi.

TFF 2. Lig’de Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki play-off finali, 28 Mayıs Salı günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, final karşılaşmasının hangi statta oynanacağını daha sonra açıklayacak.

Son güncelleme 18:24 | 21 Mayıs 2019
Fatih Karagümrük Sakaryaspor
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