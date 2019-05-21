Süper Lig’e yükselen Denizlispor’da sadece 7 futbolcu kaldı

Spor Toto 1’inci Lig’de son hafta İstanbulspor’u deplasmanda 5-2 yenerek Süper Lig’e şampiyon olarak yükselen Abalı Denizlispor’da pazar günü yapılan kupa töreni sonrası takımda sadece 7 oyuncu kaldı. İskelet kadroyu koruyup nokta transferler yapmayı planlayan yeşil-siyahlılarda resmi olarak sadece Mbamba, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz, Kehinde ve Recep Niyaz’ın mukaveleleri devam ederken, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat birçok oyuncunun ay sonunda kulüple resmen bağının kopacağını söyledi.

Yönetimde 6 kişilik transfer komitesi oluşturduklarını ifade eden Fırat, “Zaman kaybetmeden Süper Lig’de başarılı olacak takımı kuracağız. Süper Lig’in çok zorlu olacağını biliyoruz. Transferde titiz davranmalıyız. Bütçemize de dikkat etmeliyiz. Kalmasını istediğimiz futbolcular olacak. Aramızdan ayrılanlar da olacak. Profesyonel ligde duygusallığa yer yok. En yetenekli futbolcuları bütçemiz dahilinde takıma Denizlispor’a getireceğiz” diye konuştu.

Denizlispor gol kralı Spor Toto 1.Lig`de 306 maçta 804 gol atıldı. Abalı Denizlispor, 67 golle en golcü takım olurken, Altay`da 29 gole ulaşan Marco Paixao en fazla gol atan isim oldu. İlgili Haberi Oku

Yeni sezon için kolları sıvayan teknik direktör Yücel İldiz’in de yönetime geniş çapta rapor vereceği bildirildi.