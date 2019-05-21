SON DAKİKA | TFF, UEFA lisansı alan takımları açıkladı!

TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri yönünden inceledi ve 2019-2020 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda 20 Kulübün UEFA Lisansına başvurduğu görülüp, bunlardan Spor Toto Süper Lig’den Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor A.Ş., Beşiktaş A.Ş., Çaykur Rizespor A.Ş., Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Trabzonspor A.Ş. ile Spor Toto 1.Lig’den Giresunspor ve İstanbulspor A.Ş. UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 52 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Spor Toto 1 . Lig’den Altınordu A.Ş., TFF 2. Lig’den Etimesgut Belediyespor, Hacettepe Spor, Kırklarelispor ve Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş. kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

Buna göre; 14 Kulüp UEFA Lisansı, 5 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

ANTALYASPOR, AVRUPA’YA GİDEMEYECEK

UEFA Lisansı’na başvuran ekiplerden Antalyaspor, BB Erzurumspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü ise lisans almaya uygun görülmedi. Antalyaspor, ligin son haftasındaki sonuçlara göre Avrupa Ligi’ne katılma şansı yakalarsa, mevcut karar değişmediği takdirde önümüzdeki sezon Avrupa’da mücadele edemeyecek.

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