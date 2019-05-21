SON DAKİKA Formula 1’in efsane ismi Niki Lauda hayatını kaybetti

Dünyanın en prestijli yarışı olan Formula 1’in efsanelerinden biri olan Niki Lauda, 70 yaşında hayatını kaybetti. Mercedes Formula 1 takımının yöneticileri arasında da yer alan Niki Lauda’nın ailesi, son dönemde sağlık problemleri ile boğuşan efsane pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl yaşadığı rahatsızlık sonrası akciğer nakli ameliyatı yapılan Avusturyalı efsane Niki Lauda, nakil sonrası geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Niki Lauda, son dönemlerde de yaşadığı böbrek rahatsızlığı ile gündeme gelmişti.

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Niki Lauda, 1975 ile 1977 yıllarında Ferrari ve 1984 yılında ise McLaren ile üç Formula 1 dünya şampiyonluğu yaşamıştı.

NIKI LAUDA KİMDİR?

Avusturya’nın Viyana kentinde 1949 yılında doğan Andreas Nikolaus Lauda ya da bilinen adıyla Niki Lauda, kariyerine teknik ekip üyesi olarak başladı. Varlıklı olan ailesinin bütün karşı çıkmalarına rağmen 1971 yılında March takımına pilot olarak girdi. Hem F1 hem de F2’de yarıştı. BRM'deki takım arkadaşı Clay Regazzoni 1974'te Ferrari'ye transfer olunca, Enzo Ferrari Clay'e Lauda'nın nasıl olduğunu sordu. Bu da Lauda'nın hayatındaki büyük değişimin başlangıcı oldu. Regazzoni, Lauda'yı öven ve destekleyen biçimde konuşunca Ferrari, Lauda'yı transfer etmeye karar verdi. Bunun üzerine Lauda, Ferrari takımının pilotu oldu.

Almanya Nurburgring pistinde 1976 sezonunda geçirdiği kazada arabasının yanması sonucu Niki Lauda’nın yüzünün büyük bir kısmı ciddi yaralar aldı. 1976 sezonunda birkaç yarış kaçırdıysa da liderliğini sürdürmesine rağmen şampiyonluğu son yarıştan çekilerek McLaren pilotu James Hunt'a kaptırdı.

FERRARI YILLARI

1970'lere kötü bir başlangıç yapan Ferrari için 1974 yeniden dirilme yılıydı. Takımın henüz pek tanınmayan Lauda'ya olan inancı meyvesini vermiş, Lauda takım için yarıştığı ilk yarış olan sezonun ilk yarışı Arjantin Grand Prix'sinde ikinci olmuştur. İlk Grand Prix (GP) zaferi sadece üç yarış sonra İspanya'da meydana gelmiştir. Her ne kadar yılın önemli ismi olsa da mekanik dayanıksızlık ve tecrübesizliğinin sonucunda o sezon toplamda altı pol pozisyonu ve iki GP zaferi ile sezonu sürücüler şampiyonluğunda dördüncü sırada bitirmiştir.

1975 F1 sezonu Lauda için yavaş başlasa da ilk Dünya Şampiyonluğunu bu yıl kazanmıştır. Toplamda ilk dört yarışta en iyi derecesi beşincilikken, sonraki beş yarıştan dördünü kazanmış, yılın son yarışı olan ABD GP'sini de kazanarak yılı şampiyonlukla bitirmiştir.

1976 yılının açılışında yarışlarında büyük başarı göstermiş, ilk altı yarıştan dördünü kazanmış diğer ikisinde ise ikinci olmuştur. Yılın beşinci zaferi olan İngiliz GP'sinde en yakın takipçisinden iki katı daha fazla puana sahipti.

Yılın bir sonraki yarışı olan Alman GP'sinde felaket patlak verdi ve yarışın ikinci turunda yoldan çıkan Lauda'nın aracı toprak bariyerlere çarptıktan sonra Brett Lunger'in aracıyla çarpıştı. Lunger'den farklı olarak kaza sonucunda Lauda aracında sıkışmıştı ve araç alev aldı. Arturo Merzario ve Guy Edwards birkaç dakika sonra olay yerine ulaşmış olsalar da Lunger ile birlikte Lauda'yı araçtan çıkartamadan Lauda'da yanıklar oluşmuştu. Özellikle kafasına doğru ciddi yanıkları vardı ve soluduğu sıcak toksik gazlar nedeniyle akciğerleri ve kanı zarar görmüştü. Her ne kadar kazanın hemen sonrasında bilinci yerinde olsa da daha sonra komaya girdi.

Lauda mucizevi bir şekilde kurtulmakla kalmadı, altı hafta (iki yarış) sonra yarışlara döndü. Dönüşünün ilk yarışı olan İtalyan GP'sini dördüncü bitirdi. Fakat yokluğunda McLaren pilotu James Hunt aradaki farkı kapatmıştı. Yılın sonunda James Hunt sadece bir puan farkla Dünya Şampiyonu oldu.

Lauda'nın Ferrari ile olan iyi ilişkileri bu dönem yıpranmıştı. Her ne kadar 1977 sezonunu şampiyon olarak bitirse de sezonun sonunda Ferrari'den ayrılacağını duyurmasıyla Ferrari onun yerine o dönem tanınmayan Gilles Villeneuve'yi yarıştırmak isteyince Ferrari'yi erkenden terk etti.

FERRARI’DEN SONRASI

1978'de Brabham'a katıldıktan sonra iki başarısız sezon geçirdi. 1979 Kanada GP'sinde Brabham'ın sahibi Bernie Ecclestone'a hemen emekli olmak istediğini belirtti ve girişimcilik yapmak üzere F1'den ayrıldı.

Fakat 1982'de F1'e geri döndü. McLaren ile yapılan başarılı bir testten sonra 1984'te Dünya Şampiyonu oldu.

1985'te Formula 1 kariyerini noktaladıktan sonra, kendi hava yolu şirketi olan Lauda Air'e geri döndü. Daha sonra 1999'da şirket Austrian Airlines'a satıldı.

Lauda 2001-2002 yıllarında Jaguar Formula 1 takımını idare etmiştir. 2003'ün sonlarında yeni bir hava yolu şirketi kurmuştur:

Niki ayrıca dört tane kitap kaleme almıştır.

Son dönemlerde F1 Racing yarış dergisinde makaleler ve yorumlar yapmıştır. Efsanevi pilot Michael Schumacher'in dönüşüyle ilgili onu en iyi kendisinin anlayacağını söyleyen Lauda, bırakıp tekrar geri dönmenin zor bir iş olduğunu vurgulamış ve Schumacher'i daha üst sıralarda görmeyi dilemiştir.