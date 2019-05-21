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Gürcistan şike skandalı ile sallanıyor
Dünyadan Futbol

Gürcistan şike skandalı ile sallanıyor

Gürcistan'da 8'i faal olmak üzere 11 futbolcu, şike yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Gürcistan Güvenlik Servisi'nin yaptığı açıklamada, 3 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde oynanan 2 maçta şike yaptığı iddiasıyla 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

21 Mayıs 2019 12:52

Gürcistan’da şike depremi yaşanıyor 3 Mayıs tarihinde Gürcistan 2. Ligi’nde oynanan Merani Tiflis ile Lançkhuti Guria maçının yanı sıra 19 Mayıs’ta 1. Lig’de oynanan Vit Jorjia-Dinamo Batumi maçlarında şike yapıldığı iddiasıyla 8’i aktif futbol oynayan 11 futbolcu gözaltına alındı. Gürcistan Güvenlik Servisi, konuyla ilgili olarak açıklamada bulunurken, gözaltına alınan kişilerin isimleri de yayınlandı.

Servis tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “3 Mayıs’da 2. Lig’de Merani Tiflis ile Lançkhuti Guria arasında oynanan maç ve 19 Mayıs’ta ise 1. Lig’de Vit Jorjia ile Dinamo Batumi futbol takımları arasında oynanan karşılaşmada şike yapıldığı tespit edildi. Yapılan araştırma sonucunda 93 bin Gürcistan Lari’si (34 bin dolar) ele geçirildi.” Yapılan açıklamada şike yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan futbolcuların isimleri şu şekilde aktarıldı: Vakhtanq C., Laşa Ç., Nika D., İrakli H., Robert İ., İraki B., Coni Ş., Georgi Q., Nikoloz M., Paata Q. ve Nodar K. Konuyla ilgili olarak soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Son güncelleme 13:00 | 21 Mayıs 2019
gürcistan lançkhuti Guria Merani Tiflis şike
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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