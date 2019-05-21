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Golden State Warriors üst üste 5. kez NBA finallerinde
NBA

Golden State Warriors üst üste 5. kez NBA finallerinde

Golden State Warriors, Portland Trail Blazers'ı uzatmada 119-117 yenerek Batı Konferansı final serisini 4-0 önde bitirdi ve NBA finaline çıktı. Warriors, 1957'den 1966'ya kadar art arda 10 final oynayan Boston Celtics'ten sonra peş peşe 5. kez finale çıkan ikinci takım oldu.

21 Mayıs 2019 11:05

NBA Batı Konferansı finalinde Portland Trail Blazers’ı 119-117 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-0 kazanarak finale yükseldi.

Portland Trail Blazers, 3-0 geride olduğu Batı Konferansı final serisinin 4. maçında, Golden State Warriors’ı ağırladı. Son 4 yılda 3 şampiyonluğu bulunan Warriors, 111-111’lik skorla uzatmaya giden mücadeleyi 119-117 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Warriors, 1957’den 1966’ya kadar art arda 10 final oynayan Boston Celtics’ten sonra peş peşe 5. kez finale çıkan ikinci takım oldu.

Warriors’ta Stephen Curry 37 sayı, 13 ribaunt, 11 asist, Draymond Green de 18 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle “triple double” yaptı. Curry ile Green, aynı play-off maçında “triple double”a imza atan ilk takım arkadaşları olarak kayıtlara geçti.

Trail Blazers’ta Meyers Leonard’ın 30 sayı, 12 ribaunt, Damian Lillard’ın 28 sayı, 12 asist ve C.J. McCollum 26 sayı, 7 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Doğu Konferansı Final serisinde ise Bucks’ın Raptors’a karşı 2-1’lik üstünlüğü bulunuyor.

Son güncelleme 11:12 | 21 Mayıs 2019
Golden State Warriors NBA Portland Trail Blazers
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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