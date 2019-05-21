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Galatasaray’ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladılar
Galatasaray

Galatasaray’ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladılar

2018-2019 futbol sezonu Süper Ligde Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kapadokya'da balonlar Galatasaray bayrakları ile havalandı.

21 Mayıs 2019 10:17

Galatasaray hafta sonunda Başakşehir'i 2-1 mağlup etmesinin ardından ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın 22.şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Kapadokya bölgesinde de coşkuyla kutlandı. Balon pilotu olan Eray Bora da Galatasaray'ın şampiyonluğunu gökyüzünde balon sepetine astığı Galatasaray bayrağı ile turistler ile birlikte kutladı.

Balon pilotu olarak görev yapan Eray Bora, “Tüm Türkiye'de Galatasaray'ın 22.şampiyonluğunu ilan etmesi büyük bir coşkuyla kutlandı. Bizde Kapadokya'da gökyüzünde balon turumuza katılan yerli ve yabancı turistler ile şampiyonluk coşkusunu kutladık. Galatasaray'ı tekrardan tebrik ediyoruz” dedi.

Son güncelleme 10:17 | 21 Mayıs 2019
galatasaray kapadokya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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