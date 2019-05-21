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Fransa Türkiye maçı öncesinde aday kadrosunu açıkladı
Milli Takımlar

Fransa Türkiye maçı öncesinde aday kadrosunu açıkladı

Fransa Milli Takımı'nın Euro 2020 Elemeleri'nde oynayacağı maçlar için aday kadrosu açıklandı.

21 Mayıs 2019 15:43

Fransa Milli Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Türkiye ve Andorra ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Fransa Futbol Federasyonu, teknik direktör Didier Deschamps tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroyu duyurdu.

Paris Saint-Germain’den Kylian Mbappe, Manchester United’dan Paul Pogba ve Atletico Madrid’den Antoine Griezmann gibi isimlerin aday kadroya çağrıldığı Fransa’da, Lille’den kaleci Mike Maignan, Olympique Lyon’dan sağ bek Leo Dubois ve Barcelona’dan stoper Clement Lenglet ise ilk kez milli takıma davet edildi.

EURO 2020 Elemeleri’nde Türkiye’ye 8 Haziran ve Andorra’ya 11 Haziran’da konuk olacak Fransa, 2 Haziran’da ise hazırlık maçında Bolivya’yı ağırlayacak.

Türkiye, Arnavutluk, İzlanda, Andorra ve Moldova ile H Grubu’nda mücadele eden lider Fransa’nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham), Benjamin Lecomte (Montpellier), Mike Maignan (Lille)

Defans: Lucas Digne, Kurt Zouma (Everton), Leo Dubois, Ferland Mendy (Olympique Lyon), Clement Lenglet, Samuel Umtiti (Barcelona), Benjamin Pavard (Stuttgart), Raphael Varane (Real Madrid)

Orta saha: N’Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Olympique Lyon), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham)

Forvet: Wissam Ben Yedder (Sevilla), Kingsley Coman (Bayern Münih), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann, Thomas Lemar (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique Marsilya)

Son güncelleme 16:12 | 21 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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