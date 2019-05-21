Fenerbahçe, 8 ay 4 gün sonra…

Süper Lig’in 33. haftasında BB Erzurumspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 43 yaparken, ligde de 8. sıraya yükselmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte Süper Lig’de tam 8 ay 4 gün sonra İstanbul dışında maç kazandı. 16 Eylül 2018 tarihinde Konyaspor’u deplasmanda Eljif Elmas’ın golüyle 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, o tarihten bu yana İstanbul dışında galibiyet yüzü görememişti. Konyaspor galibiyetinin ardından, deplasmanda 7.5 ay sonra kazanan ve Kasımpaşa’yı 3-1’le geçen Ersun Yanal’ın ekibi, Erzurumspor galibiyetiyle birlikte İstanbul dışındaki kötü seriyi de 8 ay 4 gün sonra sonlandırmış oldu.

BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçında sahaya yabancı madde yağdı! Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe`yi ağırlayan BB Erzurumspor, karşılaşmayı 1-0 kaybederken kümede kalma şansını da mucizelere bıraktı. Maçın son anlarında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun bir süre duraklama yaşarken maç sonunda hakem ekibi ve Fenerbahçeli oyuncular soyunma odasına polis kordonunda girdi. İşte yaşananlar... İlgili Haberi Oku

ERSUN YANAL’IN İLK GALİBİYETİ!

Philip Cocu döneminde Konyaspor deplasmanında galip gelen ve sonrasında dış sahada kazanamayan Fenerbahçe, Erwin Koeman’la da deplasman galibiyeti elde edememişti. Göreve 16. haftada oynanan BB Erzurumspor maçıyla gelen Ersun Yanal’la birlikte ligin ikinci yarısında düşme hattından çıkan ve 8. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adam döneminde de deplasman maçlarında sorun yaşamaya devam etti.

Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 18 lig maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, deplasmanda ise 2 kez kazanabildi. 31. haftada Kasımpaşa deplasmanında 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, Yanal’la birlikte İstanbul dışındaki ilk galibiyetini de Erzurum deplasmanında elde etmeyi başardı. 8 ay 4 gün sonra İstanbul dışında kazanmayı başaran Fenerbahçe, bu sezon da ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup ettikten sonra taraftarı önünde Akhisarspor’u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, BB Erzurumspor karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle son 3 maçta 9 puan toplayarak ligde 8. sıraya yükselmeyi başardı.