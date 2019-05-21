Ergin Ataman’dan Galatasaray ve Fatih Terim’e teşekkür

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague’de sezonu ikinci sırada tamamlamalarının ardından sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı ve artık hedeflerinin ligde şampiyonluk olduğunu açıkladı.

Ataman, daha önce görev yaptığı Galatasaray camiasına ve teknik direktör Fatih Terim’e de teşekkür ederken, 22. şampiyonluk nedeniyle de sarı-kırmızılı camiayı kutladı.

Ergin Ataman özür bekledi Ali Koç sert yanıt verdi Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman`ın, CSKA Moskova maçında kendisine küfür eden Fenerbahçe taraftarları nedeniyle özür beklediğini açıklamasının ardından, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan sert yanıt geldi. İlgili Haberi Oku

Ataman, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Euroleague’de kupa hedefini son ana kadar kovaladıklarını vurgulayarak, “Bu sene, tüm basketbol otoritelerinin de takdirini kazanan müthiş bir sezon ve Dörtlü Final geçirdik. Kupa ile taçlandıramasak da Türk milletine bu heyecanı son ana kadar yaşattık. Sporun birleştirici felsefesiyle bu yolda bize inanan ve bizimle nefes alan tüm sporseverlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Futbol Takımı’nın Spor Toto Süper Lig’de elde ettiği şampiyonluğu kutlayan Ataman, “Bu bağlamda sevgi ve desteğini her zaman arkamda hissettiğim başta Fatih Terim hocam ve Galatasaray camiasına teşekkür eder, 22. şampiyonluğu tebrik eder, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarılar dilerim” değerlendirmesinde bulundu.

Euroleague finalinde Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik! Anadolu Efes CSKA Moskova maçının sonlarına doğru bazı Fenerbahçe Beko taraftarları Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman aleyhine tezahüratlara başladı. Yaşanan gerginliğin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tribüne çıkarak taraftarların sakin olmasını istedi. İlgili Haberi Oku

Basketbol Süper Lig’de play-off mücadelesi verecek Anadolu Efes’in şampiyonluk hedeflediğini aktaran Ataman, şunları kaydetti:

“Kariyerim boyunca taraf olduğum tüm takım ve camialara, hayat felsefemin temel parçası olan mücadele azmi ve kazanma hırsını aşılamaya çalıştım. Bu durum rakip tribünlere tam tersi olarak yansımış olsa da kendi taraftarımda yarattığı coşku tarif edilemez. Bu sene bu heyecanı bizimle yaşayarak Sinan Erdem’i tıklım tıklım dolduran Anadolu Efes taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Artık hedefimiz lig şampiyonluğu.”