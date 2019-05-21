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E.Yeni Malatyaspor’da 11 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
Yeni Malatyaspor

E.Yeni Malatyaspor’da 11 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Süper Lig’in son haftasında Bursaspor’u yenmesi halinde Avrupa kupalarına katılacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da 31 Mayıs itibariyle 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

21 Mayıs 2019 13:22

Seçimli ve Mali kongre hazırlıklarının yapıldığı sarı-kırmızılı kulübü, yeni sezon kadro yapılanması konusunda da uzun bir mesai bekliyor. Bursaspor'u yenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden başlayacak olan Malatya temsilcisinin, ilk ön eleme maçını haziran ayının son haftasında oynayacak olması nedeniyle kadro yapılanmasını kısa süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'da mayıs sonu itibariyle sözleşmesi bitecek futbolcular şunlar:

“Guilherme Costa Marques, Adem Büyük, Murat Yıldırım, Aboubakar Kamara, Fabien Ceddy Farnolle, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Michael Pereıra, Barış Alıcı, Murat Akça, Erkan Kaş”

21 Mayıs 2019 Evkur Yeni Malatyaspor'da aday bolluğu Süper Lig'de geçen yıla göre daha başarılı bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongre öncesi aday bolluğu yaşanıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:22 | 21 Mayıs 2019
Evkur Yeni Malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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