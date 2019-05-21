Çintimar tarihi başarıyı değerlendirdi

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Litvanya’nın Alytus kentinde gerçekleştirilen Avrupa Yürüyüş Kupası’nda milli atletlerin elde ettiği tarihi başarıyı değerlendirdi. Türkiye’nin tarihinde ilk kez bu branşta altın madalya aldığını belirten Çintimar, hem takım hem de ferdi olarak Avrupa şampiyonu olduklarını söyledi.

20 yaş altı 10 kilometre yarışını 45.37’lik derecesiyle birinci sırada bitiren Meryem Bekmez’in başarısının hem ülke adına hem de kendisi adına çok önemli olduğunu vurgulayan Çintimar, “Büyük bir başarı elde ettiler. Çünkü yürüyüş bizde öyle çok ileri seviyede bir branş değildi. Meryem iki yıl önce aynı kupada ikinci olmuştu. Son dönemlerde yapmış olduğumuz projeler çerçevesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden gelen çocuklarımız bu başarıyı elde etti. Meryem de Diyarbakırlı. Aynı yarışta ikinci olarak gümüş madalyayı kazanan Evin Demir’de bu gençlerden biri” ifadelerini kullandı.

Başkan Çintimar, bundan sonra da bu başarıların devam etmesi için durmadan çalışacaklarına dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Aslında bu başarının en önemli sebebi sporcularımızın çok çalışması. Kazanılan madalyalar da çok çalışmanın bir karşılığı. Yani atletizm zor bir spor ve çok çalışmak, çaba sarf etmek zorundasınız. Bu çocuklarımız da yaklaşık 3 yıldır Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yapmış olduğumuz projelerin de buradaki etkisiyle çok ciddi çabalarla bu seviyeye geldiler. Şu an Meryem’in kendi yaş grubunda Avrupa’da zaten rakibi yok, dünyada sıralamasında ise ikinci. İnşallah bu başarıları önce 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda sonra da 2024 Yaz Olimpiyatları’nda kürsüye çıkarak devam ettirecek.”

“DOHA’DA FAVORİLERDEN BİRİYİZ”

TAF Başkanı Çintimar, milli atletlerin Japonya’da düzenlenen Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası’nda gösterdiği başarının da önemli olduğunu belirtti.

Ay-yıldızlı ekibin 4×100 metre finallerinde 7’nci olduğunu hatırlatan Çintimar, “Şampiyona bizim için çok önemliydi. Çünkü bizim bayrak takımlarında daha önce önemli bir başarımız yoktu. Ayrıca Doha’da eylül ayında başlayacak Dünya Atletizm Şampiyonası’na katılma hakkı kazandık. Son 3 yıldır Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, İzzet Safer gibi atletlerimiz son derece ileri seviye bir duruma geldi. Şu anda da artık hem dünyada hem Avrupa’da söz sahibi bir ülkeyiz” diye konuştu.

“Doha’da koşulacak yarışlarda da atletlerimize çok güveniyorum” ifadesini kullanan Çintimar, “Federasyon olarak çalışmalara devam ediyoruz. Daha güzel başarıları ülkemize yaşatmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Allah nasip eder bir aksilik, sakatlık olmazsa Doha’da favorilerden biriyiz” diyerek sözlerini tamamladı.