Chelsea’nin gözü kulübün efsane ismi üzerinde!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri’nin yerine Frank Lampard’ı istediği iddiası İtalyan basınına yansıdı. Sky Italia’daki habere göre; İngiliz ekibi, Max Allegri ile vedalaşan İtalyan devi Juventus’un listesinde olan Maurizio Sarri ile yolları ayırıp, onun yerine Frank Lampard’ı göreve getirme kararı aldığı belirtildi.

JUVENTUS’UN LİSTESİNDE

Haberde, Juventus’un Massimiliano Allegri ile beş yılın ardından yollarını ayırmasından sonra arayış içerisine giren İtalyan devinin, Sarri’yi listesine aldığı kaydedildi. Chelsea ile sezon başında sözleşme imzalayan İtalyan teknik adam, 62 maçta 39 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Premier Lig’i 3. sırada tamamlayan Chelsea, UEFA Avrupa Ligi finalinde de Arsenal ile karşılaşacak.

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