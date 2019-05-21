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Bursaspor taraftarından pankartlı protesto
Bursaspor

Bursaspor taraftarından pankartlı protesto

Bursaspor taraftarı tepkilerini, yeşil beyazlı kulübün tesislerinin etrafına astığı pankartlarla gösterdi.

21 Mayıs 2019 10:22

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren ve son haftaya 16. sırada giren Bursaspor’da taraftar isyan etti. Bir grup yeşil beyazlı taraftar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nin etrafına pankartlar asarak, Başkan Ali Ay’ın sözlerini ve proje başlıklarını eleştirdi.

Pankartlarda “Kongre tarihi?”, “Hatalardan ders aldım”, “Yeter istifa”, “Para verdim”, “Kum çakıl”, “İyi niyet”, “Benzinlik???” ifadeleri yer aldı. Sosyal medya üzerinden de paylaşılan bu pankartlar, Bursaspor taraftarının önemli bir kısmından destek gördü.

Son güncelleme 10:22 | 21 Mayıs 2019
bursaspor spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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