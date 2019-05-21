Bu takıma transfer lazım

Fenerbahçe’nin, Erzurum'da Atatürk pankartıyla çıkmasından dolayı başta Ali Koç, yönetim ve futbolcuları kutluyorum. Sarı- lacivertliler daha çok topa sahip olan takımdı. Defansta iyi pas yapıp orta sahada da hâkim olunca oyuna haliyle hükmetti. Akınlar başlatıyor fakat ikinci bölgeye yani ofansa geçişte görev yapan Zajc, sürekli yanlış yerlere koşuyor. Almış olduğu topları hep yanlış bölgelere pas atarak birçok akını başlamadan bitiriyor. Böylece Fenerbahçe'nin yapmak istediği birçok tehlikeyi engelledi ve bitirdi. Zajc, yetenek ve yaratıcılık olarak Fenerbahçe gibi büyük bir takım için yetersiz kalıyor. Bu Zajc'tan ne Alex ne de Talisca olur.

Ersun Yanal'ın öğrencileri zaman zaman kanatları kullandı. Sağdan Dirar ve İsla ile soldan ise Hasan Ali ile bindirmeler yaptı. İkinci yarı Mosses da bu kervana katıldı ama isabetsiz pas oranı çok yüksek olduğu için sarı-lacivertliler bir türlü istediği golleri bulamadı. Rakibin baskılı oyunundan sonra Fenerbahçe topa sahip olabildi. Kanarya hızlı çıkmak istiyor fakat defans ile kaleci arasına derin ve delici koşular yapacak santrfor yok. Önde oynayan iki kanat oyuncusu da bire birde adam eksiltemiyor. Bu sezon Fenerbahçe, Türkiye'nin en kötü kontratak yapan takımı oldu.

Taktiksel anlayışı bir türlü oturtamayan Fenerbahçe maalesef istediği golleri atamıyor. Her şeye rağmen başarılı oyuncular da vardı. Jailson görünmeyen kahramandı. Tolgay Arslan ve savunmanın merkezindeki Serdar da iyiydi. Yıldız düzeyinde bir kaleci, bir stoper ve bir ön libero, yani Alex gibi bir 10 numara, iki tane de çok yetenekli santrfor gerekiyor.

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