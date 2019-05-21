SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Uğur Dündar ile Halk Arenası SÖZCÜ TV ile geri dönüyor
Borussia Dortmund Nico Schulz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund Nico Schulz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Hoffenheim'den Alman milli futbolcu Nico Schulz'u renklerine bağladı.

21 Mayıs 2019 13:23

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Nico Schulz ile 30 Haziran 2024’e kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.  Daha önce Hoffenheim’in yanı sıra Hertha Berlin ve Borussia Mönchengladbach forması giyen Schulz, Bundesliga’da toplam 122 maçta oynadı ve 4 gol attı. Bundesliga’nın en hızlı oyuncuları arasında yer alan tecrübeli savunma oyuncusu, Alman Milli Takımı’nda da 6 kez forma giydi.  Alman basınında yer alan haberlerde, Borussia Dortmund’un, Hoffenheim ile 2021’e dek sözleşmesi bulunan Nico Schulz için 25-30 milyon avro serbest kalma bedeli ödediği öne sürüldü. 21 Mayıs 2019 Mert Nobre'ye teşekkür İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü, futbolu bırakan Mert Nobre için teşekkür mesajı yayınladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:32 | 21 Mayıs 2019
Borussia Dortmund Bundesliga Nico Schulz
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR