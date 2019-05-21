SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Uğur Dündar ile Halk Arenası SÖZCÜ TV ile geri dönüyor
Bir sezonda iki şampiyonluk yaşadılar!
Alt Ligler

Bir sezonda iki şampiyonluk yaşadılar!

Kayseri'de amatör liglerin sonuna gelinirken, aynı sezon içinde iki farklı takımda şampiyonluk yaşayan Eser Şengil ve Bekir Böke dikkat çekti.

21 Mayıs 2019 13:56

Bu sezona Birinci Amatör Küme takımlarından Buğdaylıspor ile başlayan Eser Şengil ile Bekir Böke, Kırmızı-Beyazlı takım ile birlikte iyi bir performans ortaya koydu. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan Buğdaylıspor adını Süper Amatör Küme’ye yazdırdı.

İki futbolcu ara transferde ise aynı sezonda ama İkinci AmatörKüme’de mücadele eden Kafkasspor’a transfer oldu. Yeşil-Beyazlı forma altında yine başarılı bir mücadele veren ve yeni takımlarının kaptanlığını üstlenen iki oyuncu burada da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kafkasspor, mücadele ettiği İkinci Amatör Küme A Grubu’nda oynadığı 12 maçın tamamını kazandı. Yeşil-Beyazlı takım 63 gol atarken sadece 8 gol yedi. Böylece Eser Şengil ile Bekir Böke, 2018-2019 sezonunda iki ayrı takımda şampiyonluk yaşayarak önemli bir başarıya imza attılar.

Son güncelleme 13:56 | 21 Mayıs 2019
amatör
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
TÜMÜNÜ GÖR