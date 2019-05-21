Arsenal’ın Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan, Azerbaycan’a götürülmeyecek

UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea ile karşılaşacak olan Arsenal, Henrikh Mkhitaryan’ı siyasi nedenlerden dolayı Bakü’deki finale götüremeyecek. 30 yaşındaki Ermeni futbolcunun, ülkedeki güvenliği için gerekli durumların oluşmadığı ve bu şartlar altında finalde olamayacağı açıklandı.

Henrikh Mkhitaryan, yaptığı açıklamada, “Tüm seçenekleri göz önününde bulundurarak, takımımla birlikte seyahat etmem imkansız görüldü. Bu sadece bir oyun ve sık görülmeyecek bir durum. Finali kaçıracak olmam çok üzücü” dedi.

AZERBAYCAN’A 2 MAÇTA DA GİDEMEDİ!

Ermeni futbolcu, Alman ekibi Dortmund forması giydiği dönemde 2015 yılında oynanan Gabala maçına gidemedi. Ayrıca yıldız oyuncu Arsenal’ın Karabağ ile bu sezon oynadığı maçta da aynı durum nedeniyle forma giyemedi.

Mkhitaryan bu sezon Premier Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 11 maçta forma giydi.