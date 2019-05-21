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Arsenal’ın Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan, Azerbaycan’a götürülmeyecek
Uefa Avrupa Ligi

Arsenal’ın Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan, Azerbaycan’a götürülmeyecek

Beklenen gerçekleşti... Arsenal, UEFA Finali'nde Chelsea ile oynayacakları maça Henrikh Mkhitaryan'ın götürülmeyeceğini açıkladı. Güvenlik nedeniyle Ermeni futbolcu Azerbaycan'da oynanacak finalde forma giyemeyecek.

SKOR DIŞ HABER 21 Mayıs 2019 14:03

UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea ile karşılaşacak olan Arsenal, Henrikh Mkhitaryan’ı siyasi nedenlerden dolayı Bakü’deki finale götüremeyecek. 30 yaşındaki Ermeni futbolcunun, ülkedeki güvenliği için gerekli durumların oluşmadığı ve bu şartlar altında finalde olamayacağı açıklandı.

Henrikh Mkhitaryan, yaptığı açıklamada, “Tüm seçenekleri göz önününde bulundurarak, takımımla birlikte seyahat etmem imkansız görüldü. Bu sadece bir oyun ve sık görülmeyecek bir durum. Finali kaçıracak olmam çok üzücü” dedi.

AZERBAYCAN’A 2 MAÇTA DA GİDEMEDİ!

Ermeni futbolcu, Alman ekibi Dortmund forması giydiği dönemde 2015 yılında oynanan Gabala maçına gidemedi. Ayrıca yıldız oyuncu Arsenal’ın Karabağ ile bu sezon oynadığı maçta da aynı durum nedeniyle forma giyemedi.

Mkhitaryan bu sezon Premier Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 11 maçta forma giydi.

Son güncelleme 14:16 | 21 Mayıs 2019
arsenal henrikh mkhitaryan uefa avrupa ligi
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1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
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33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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