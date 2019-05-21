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Antalyaspor’da Chico, kariyer rekorunu kırdı
Antalyaspor

Antalyaspor’da Chico, kariyer rekorunu kırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un başarılı savunma oyuncusu Brezilyalı Chico, E.Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte kariyerinin rekorunu kırdı.

21 Mayıs 2019 14:40

2015-2016 sezonunda Brezilya'nın Coritiba takımından Antalyaspor'a transfer edilen 32 yaşındaki Chico Grando, E.Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte kariyer rekorunu kırdı. Kırmızı-beyazlılarla 3 sezonda 86 kez sahaya çıkan Brezilyalı futbolcu, Malatyaspor maçıyla birlikte bu sayıyı 87'ye çıkararak kariyerinde en çok formasını giydiği takım Antalyaspor oldu.

Chico, bu sezon 26 lig maçında bin 1001 dakika sahada kaldı. 5 sarı, 1 kırmızı kart gören başarılı futbolcu, takımına da 2 gollük katkı sağladı. Chico, futbol hayatı boyunca boyunca 86 kez Athletico Paranaense, 59 kez Coritiba, 34 kez Gaziantepspor ve 29 kez de Palmeiras formalarıyla mücadele etmişti.

Son güncelleme 14:40 | 21 Mayıs 2019
Antalyaspor Chico
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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