Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile taraftar arasında gerilim!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Sivasspor maçının 85. dakikasında tribünlerin Başkan Mehmet Yiğiner'i istifaya davet etmesi gerginlik çıkarttı.

MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner ve yönetimin istifa etmesini isteyen sarı lacivertli taraftara Mehmet Yiğiner tepki gösterdi. Yaşanan olayların ardından Yiğiner, çıkabilecek başka gerginliklerin önüne geçilmesi adına takım soyunma odası koridoruna indirildi.

Maçtan sonra Eryaman Stadı dışında ise Ankaragücü taraftarları uzun bir süre Yiğiner yönetimini istifaya davet etti. Yönetimi protesto eden taraftarlar polis kontrolünde uzaklaştırıldı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: `Kimin düştüğü kimin kaldığı beni kesinlikle ilgilendirmiyor` Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Sivasspor'u 3-1 yenen MKE Ankaragücü`nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı. İlgili Haberi Oku