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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile taraftar arasında gerilim!
MKE Ankaragücü

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile taraftar arasında gerilim!

Ankaragücü taraftarlarının, Sivasspor maçında Başkan Mehmet Yiğiner’i istifaya davet etmesi gerginlik çıkarttı.

21 Mayıs 2019 08:24

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Sivasspor maçının 85. dakikasında tribünlerin Başkan Mehmet Yiğiner'i istifaya davet etmesi gerginlik çıkarttı.

MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner ve yönetimin istifa etmesini isteyen sarı lacivertli taraftara Mehmet Yiğiner tepki gösterdi. Yaşanan olayların ardından Yiğiner, çıkabilecek başka gerginliklerin önüne geçilmesi adına takım soyunma odası koridoruna indirildi.

Maçtan sonra Eryaman Stadı dışında ise Ankaragücü taraftarları uzun bir süre Yiğiner yönetimini istifaya davet etti. Yönetimi protesto eden taraftarlar polis kontrolünde uzaklaştırıldı.

20 Mayıs 2019 MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: `Kimin düştüğü kimin kaldığı beni kesinlikle ilgilendirmiyor` Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Sivasspor'u 3-1 yenen MKE Ankaragücü`nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:24 | 21 Mayıs 2019
ankaragücü Mehmet Yiğiner
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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