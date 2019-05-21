Altınordu’da sezon değerlendirmesi yapıldı

Geride kalan sezonu değerlendiren deneyimli teknik adam, “Son iki sezondaki 50 kişilik kadromuzun yüzde 54’ü öz kaynaktan geldi. Her maç en az 4 evladımız ilk 11’de görev yaptı. Ligde en fazla süre alan 5 oyuncumuzun 3’ü altyapıdan. Bir yandan yarışıp bir yandan projeyi uygulamaya koymak, gençlerimize duyduğumuz güvenin eseri. Sonuç değil süreç odaklıyız. Play-Off’a kalamadık ancak 34 haftaya baktığımızda iyi işler yaptığımızı görüyoruz. 13 maç gol yemedik, 14 hafta kaybetmedik, son 5 sezonun en yüksek galibiyet sayısına ve puanına ulaştık. Her maç 114 kilometre koşu ortalaması yakaladık, 8 gencimize forma verdik. Son maçta direkten dönen 3 toptan biri gol olsa başka şeyler konuşacaktık” ifadelerini kullandı.

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Eroğlu, Altınordu’nun bir proje kulübü olduğunun altını çizerek, “Futbol akademisinde 200, futbol okullarımızda 12 bin öğrencimiz var. Niğde Anadolu FK sistemin hazırlayıcı unsuru olarak tıkır tıkır işliyor. Bu bir değişim hareketi. Tüketen bir futbol anlayışından üreten bir yapıya doğru yol alıyoruz. 30 milyon genç nüfus arasından Dünya çapından yıldızlar çıkarma yolunda ilerliyoruz. 17 milyonluk Hollanda ve 10 milyonluk Portekiz’in başardığını biz de başaracağız” dedi.

Türk futbolunun temel sorunun istikrar olduğunu vurgusunu yapan Eroğlu, “Sürdürülebilir olmanın ilk şartı ise sistemin kendi gelirlerini yaratması. Fransız Lyon kulübü son 4 yılda akademisinden yetiştirdiği oyuncuların satışından 195 milyon euro gelir elde etti. 500 bin kişilik bir kent bunu başarıyorsa biz de başarmak zorundayız ve başaracağız” yorumunu yaptı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin çok zorlu geçtiğini de sözlerine ekledi. Eroğlu, sezon sonu açıklamasını şu şekilde tamamladı;

“Bir sezon önceki 11’imizden 7 oyuncumuzun ayrılmasıyla yeni bir takım kurduk. Yeni oyuncular ile yeni sistemimizi oturttuk. Bu noktaya da herkesin uymak zorunda olduğu sistemimiz sayesinde ulaştık. Son sekiz maçta en kritik oyuncumuz stoper Sinan Osmanoğlu sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Kemal Rüzgar, Ali Mert Aydın, Enes Kubat ve Serdar Deliktaş’tan sakatlıkları nedeniyle hedeflediğimiz verimi alamadık. Küme düşen üç takıma maalesef 7 puan verdik. Bu olumsuzluklara rağmen iddiamızı dördüncü kez son maça kadar taşıdık. Bence ligin en dikkat çekici takımı olmayı başardık.”

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