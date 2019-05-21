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Altay rotasını Polonya’ya çevirdi
TFF 1.Lig

Altay rotasını Polonya’ya çevirdi

SPOR Toto 1. Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkmayı planlayan Altay, yabancı oyuncu arayışına Polonya'da başlayacak.

21 Mayıs 2019 13:50

Sözleşmeleri devam eden Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos, Portekizli forvet Marco Paixao, Cape Verdeli ön libero Helder Tavares, Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel ve Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila ile yola devam etme kararı alan siyah-beyazlıların, 6. yabancı arayışında ilk rotası 23 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek U20 Dünya Kupası olacak.

Altay oyuncu izleme birimi, 24 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek 20 yaş altı Dünya Kupası’nda genç yetenekleri mercek altına alacak. Yetenekli ve maliyeti uygun isimler not edilerek transfer listesine alınacak.

21 Mayıs 2019 Altınordu`da sezon değerlendirmesi yapıldı SPOR Toto 1. Lig`de son hafta deplasmanda Giresunspor`a 3-1 kaybedip Play-Off fırsatını yine kaçıran Altınordu`da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kulübün çok kısa bir sürede kendi çarklarını çeviren örnek bir yapıda olacağını söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:50 | 21 Mayıs 2019
altay Spor Toto 1. Lig
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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