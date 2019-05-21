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Ali Koç: ‘Kurgulanmış bir düzen var! Artık daha çok ses yükselteceğiz’
Fenerbahçe

Ali Koç: ‘Kurgulanmış bir düzen var! Artık daha çok ses yükselteceğiz’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1 Haziran'da yapılacak TFF seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunurken "Bu konularla ilgili daha çok ses yükselteceğiz" derken hakemlerle ilgili olarak "Birçok insan üzerinden formayı çıkaramıyor. Kurgulanmış bir düzen var" yorumunda bulundu.

21 Mayıs 2019 22:39

Kulüpler Birliği’nin düzenlediği iftar sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’nda yaşanacak seçim ve Türk futbolunun geleceği hakkında konuştu.

TFF’deki seçimle birlikte değişimler olacağının altını çizen Koç, “Bizim için kabus gibi bir sezon geride kalıyor. 1 Haziran’da seçimler yapılacak. Şu anda tek bir aday var. İnşallah yeni seçilecek yönetim kurulu, futbolda yaşanması beklenen değişimin ilk adımı olur” dedi.

Fenerbahçe olarak gelecek dönemde daha çok ses çıkartacaklarını söyleyen Koç, “Ya bu düzeni kabul edeceğiz ve memnunuz diyeceğiz, ya da bu düzeni değiştirmek için var gücümüzle savaşacağız. Umarım, arzu ederim, içeride ifade ettiği fikirlerle sayın Nihat Özdemir bu değişimi başlatır. Profesyonel kadrolardan, yönetimi temsil edenlere kadar topyekün bir değişimde olmamız gerekiyor. Bu konularla ilgili Fenerbahçe olarak daha çok ses yükselteceğiz. Bu düzende görüyorsunuz ki, sporun gerçek sahibi olan sokaktaki insanlar memnun değil” ifadelerini kullandı.

Hakemler hakkında eleştirilerde bulunan Koç, “Hakemlerle ilgili en az konuşan biziz, en fazla kırmızı kartı da biz görmüşüz. Kim çok konuşursa işler onun yönünde pozitif gidiyor. Biz böyle bir ortamın olmasını istemiyoruz. Biz adil bir yönetim istiyoruz. Birçok insan üzerinden formayı çıkaramıyor. Bize göre kurgulanmış bir düzen var burada. VAR sistemi bence çok iyi daha yerine oturacak.” yorumunda bulundu.

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Son güncelleme 22:44 | 21 Mayıs 2019
ali koç Fenerbahçe
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