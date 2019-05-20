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TFF 2.Lig’de kritik gün yarın
Spor Toto 2. Lig

TFF 2.Lig’de kritik gün yarın

Ligde play-off yarı final rövanş maçları yarın oynanacak

20 Mayıs 2019 12:55

TFF 2. Lig’de play-off yarı final rövanş maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre Beyaz Grup’ta Sarıyer ile Sakaryaspor, Kırmızı Grup’ta ise Fatih Karagümrük ile Manisa Büyükşehir Belediyespor’un karşılaşacağı maçların programı şöyle:

16.00 Sarıyer-Sakaryaspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Fatih Karagümrük-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Vefa)

Play-off yarı final ilk maçlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fatih Karagümrük’ü 1-0, Sakaryaspor da Sarıyer’i 4-0 mağlup etmişti.

1. Lig’e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı TFF 2. Lig play-off finali, 28 Mayıs Salı günü, federasyon tarafından belirlenecek tarafsız sahada tek maç olarak oynanacak.

Son güncelleme 12:55 | 20 Mayıs 2019
TFF 2. Lig
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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