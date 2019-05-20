TFF 2.Lig’de kritik gün yarın

TFF 2. Lig’de play-off yarı final rövanş maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre Beyaz Grup’ta Sarıyer ile Sakaryaspor, Kırmızı Grup’ta ise Fatih Karagümrük ile Manisa Büyükşehir Belediyespor’un karşılaşacağı maçların programı şöyle:

16.00 Sarıyer-Sakaryaspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Fatih Karagümrük-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Vefa)

Play-off yarı final ilk maçlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fatih Karagümrük’ü 1-0, Sakaryaspor da Sarıyer’i 4-0 mağlup etmişti.

1. Lig’e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı TFF 2. Lig play-off finali, 28 Mayıs Salı günü, federasyon tarafından belirlenecek tarafsız sahada tek maç olarak oynanacak.