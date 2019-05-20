Süper Lig’de güncel puan durumu! Kümede kalma yarışında hesaplar son haftaya kaldı! Bursaspor ve Göztepe…

Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta iki kritik maçla sona ererken güncel puan durumu merak sporseverler tarafından merak ediliyor. MKE Ankaragücü, sahasında konuğu Demir Grup Sivasspor’u 3-1 mağlup ederek 40 puana yükseldi ve kümede kalmayı garantiledi. Fenerbahçe ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 yenerek rakibini ateşe attı.

Fenerbahçe böylece 43 puana yükselerek 8. sıraya yükseldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 32 puanda kaldı ve son hafta şansını oldukça zora soktu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un kümede kalması için deplasmanda Kayserispor’u yenmesi; rakipleri Göztepe ve Bursaspor’un ise ikisinin birden mağlup olması veya Göztepe’nin konuğu Ankaragücü’ne yenilmesi, Bursaspor’un ise deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’la berabere kalması gerekiyor.

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Takımlar eğer 35 puanda buluşursa üçlü averajda BB Erzurumspor rakiplerine üstünlük sağlıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un istediği sonucu alamaması halinde ise Göztepe ve Bursaspor arasında kümede kalma hesapları yapılacak.

Bursaspor; beraberlik alması halinde ve Göztepe’nin yenilmesi halinde ise iki takım 35 arasında buluşacak. İkili averajda iki takım eşit, genel averajda ise Göztepe 33. hafta sonunda -6 ile -10 averajlı Bursaspor’un önünde. Bursaspor’un beraberlik aldığı senaryoda Timsahlar’ın kümede kalması için Göztepe’nin en az beş farklı mağlup olması gerekiyor.

Göztepe’ye ise evinde Ankaragücü’nü yenmesi yetiyor. Sarı-kırmızılılar yenilirse rakiplerinin de yenilmesi halinde de kümede kalacak. Göztepe’nin puan kaybetmesi durumunda ise Bursaspor’a da Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyet yetiyor. MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | Süper Lig 33. hafta Spor Toto Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor`a konuk olan Fenerbahçe, Victor Moses`ın penaltı golüyle 1-0 galip geldi ve kümede kalma mücadelesi veren rakibine puan şansı tanımadı. Ev sahibi Erzurumspor sayısız gol fırsatından yararlanamadığı maçta yenilerek kümede kalma şansını mucizelere bıraktı. İlgili Haberi Oku