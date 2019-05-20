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Selçuk İnan’dan Başakşehir’e gönderme! ‘Şampiyon uyanmak ne güzelmiş’
Galatasaray

Selçuk İnan’dan Başakşehir’e gönderme! ‘Şampiyon uyanmak ne güzelmiş’

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, şampiyonluk sonrası instagram'dan çok konuşulan paylaşımda bulundu.

20 Mayıs 2019 14:12

Galatasaray’ın kaptanı Selçuki İnan, “Yeni güne şampiyon uyanmak ne güzelmiş.” yazdı ve evinin manzarasını paylaştı.

“İNANILMAZ BİR DUYGU”

Şampiyonluğun ardından konuşan Selçuk İnan, “Her şampiyonluktan sonra aynı şeyleri söylüyoruz ama inanılmaz bir duygu, çok mutlu oluyorsunuz, gururlanıyorsunuz. Taraftarlarımız her şeyin en güzelini hak ediyorlar, belki bizden fazla hak ettiler. Onlara teşekkür ediyorum.” dedi.

“ÇOK EMEK, ÇOK ÇALIŞMA, ÇOK ZAMAN HARCAMA”

Şampiyonluğun nasıl geldiğini de aktaran Galatasaray’ın kaptanı, “İyi bir takımımız, önemli bir hocamız var. Çok emek, çok çalışma, çok zaman harcama gerekiyor, bunu da fazlasıyla herkes yerine getirdi. Emeğinin karşılığını almak çok güzel bir şey.” açıklamasını yaptı.

“8 SENEDE 13 KUPA, BİR ŞEKİLDE BAŞARIYORUZ”

Galatasaray’da 13. kupasını kazandığını vurgulayan Selçuk İnan, “Önemli bir şey diye düşünüyorum. Belki söylerken basit gibi geliyor ama 8 senede 13 kupa kazandık, demek ki bir şekilde başarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

20 Mayıs 2019 Galatasaray şampiyon olunca... Küme düşen Akhisarspor... Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray`a mağlup olan Akhisarspor, sarı-kırmızılı ekibin ligde şampiyonluğa ulaşmasının ardından Galatasaray`la TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:16 | 20 Mayıs 2019
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OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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