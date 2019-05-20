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Şansal Büyüka: ‘Sen pişmansan Fenerbahçe bin pişman’
Fenerbahçe

Şansal Büyüka: ‘Sen pişmansan Fenerbahçe bin pişman’

Fenerbahçe'nin sezon başına kadrosuna kattığı Michael Frey'in verdiği bir röportaja değinen beIN Sports sunucusu Şansal Büyüka, "Fenerbahçe'ye geldiğim için pişmanım, kariyerim tehlikede demiş. Çok güldüm. Sen pişmansan Fenerbahçe bin pişman" şeklinde konuştu.

20 Mayıs 2019 20:45

BeIN Sports’ta görev yapan duayen sunucu Şansal Büyüka, Fenerbahçe’nin futbolcusu Michael Frey hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

İsviçreli oyuncunun verdiği bir röportajdan alıntı yaparak yanıt veren Büyüka, “Frey röportaj vermiş. Fenerbahçe’ye geldiğim için pişmanım, kariyerim tehlikede demiş. Çok güldüm. Sen pişmansan Fenerbahçe bin pişman” ifadelerini kullandı.

Sezon başında FC Zürich’ten transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.

Ersun Yanal’ın göreve gelmesinden sonra forma şansı bulmakta zorluk çeken Frey, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.

Frey son olarak 1-0 kaybedilen Alanyaspor maçında 30 dakika forma giydi ancak sonrasında yeniden sakatlandı.

20 Mayıs 2019 Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik! Anadolu Efes CSKA Moskova maçının sonlarına doğru bazı Fenerbahçe Beko taraftarları Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman aleyhine tezahüratlara başladı. Yaşanan gerginliğin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tribüne çıkarak taraftarların sakin olmasını istedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:45 | 20 Mayıs 2019
Fenerbahçe michael frey şansal büyüka
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