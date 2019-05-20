Şansal Büyüka: ‘Sen pişmansan Fenerbahçe bin pişman’

BeIN Sports’ta görev yapan duayen sunucu Şansal Büyüka, Fenerbahçe’nin futbolcusu Michael Frey hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

İsviçreli oyuncunun verdiği bir röportajdan alıntı yaparak yanıt veren Büyüka, “Frey röportaj vermiş. Fenerbahçe’ye geldiğim için pişmanım, kariyerim tehlikede demiş. Çok güldüm. Sen pişmansan Fenerbahçe bin pişman” ifadelerini kullandı.

Sezon başında FC Zürich’ten transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.

Ersun Yanal’ın göreve gelmesinden sonra forma şansı bulmakta zorluk çeken Frey, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.

Frey son olarak 1-0 kaybedilen Alanyaspor maçında 30 dakika forma giydi ancak sonrasında yeniden sakatlandı.

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