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Real Madrid, Toni Kroos’un sözleşmesini uzattı
İspanya La Liga

Real Madrid, Toni Kroos’un sözleşmesini uzattı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, orta saha oyuncusu Toni Kroos'un sözleşmesini 2023'ün haziran ayına kadar uzattı.

20 Mayıs 2019 13:32

Real Madrid, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Toni Kroos’un sözleşmesini 4 yıl daha uzattığını resmi internet sitesinden duyurdu. Açıklamada Kroos’un 30 Haziran 2023’e kadar Real Madrid forması giyeceği belirtildi. Alman futbolcu için bugün Santiago Bernabeu stadyumunda imza töreni düzenlenecek.

Real Madrid’in 2014 yazında Bayern Münih’ten transfer ettiği Kroos, 233 maçta 13 gol attı.

Orta saha mevkiinde görev alan Alman futbolcu bu sezon takımıyla çıktığı 43 maçta 1 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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Son güncelleme 13:37 | 20 Mayıs 2019
Real Madrid Toni Kroos
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