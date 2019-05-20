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Paris Saint Germain, Kylian Mbappe’nin transferi için kararını verdi!
Fransa Ligue 1

Paris Saint Germain, Kylian Mbappe’nin transferi için kararını verdi!

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain, yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmayacağını resmen açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 20 Mayıs 2019 20:25

Fransa Ligue 1’i şampiyon olarak tamamlayan Paris Saint Germain, 20 yaşındaki Fransız futbolcu Kylian Mbappe’nin takımda kalacağını duyurdu.

Başta Real Madrid olmak üzere birçok Avrupa devinin transfer hedefi olan yıldız futbolcu hakkında açıklama yapan PSG, gelecek sezon kulübün 50. yılını kutlayacağını ve Mbappe’nin de bu tarihi sezonda kulübü için mücadele edeceğini belirtti.

Monaco’dan 180 milyon Euro’ya transfer edilen genç forvet, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 42 maçta 38 gol atıp 17 asist yaptı.

Başarılı futbolcu geçtiğimiz yaz Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşadı.

Son güncelleme 20:25 | 20 Mayıs 2019
Kylian Mbappe Paris Saint Germain
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