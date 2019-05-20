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Nobre gözyaşlarıyla veda etti
TFF 1.Lig

Nobre gözyaşlarıyla veda etti

Gençlerbirliği Kulübü, futbolu bırakan Mert Nobre için veda klibi hazırladı. Duygusal anlar yaşayan Nobre, gözyaşlarına hakim olamadı.

20 Mayıs 2019 16:09

Gençlerbirliği Kulübü, futbolu bırakan Mert Nobre için veda klibi hazırladı.

Başkent temsilcisi, futbolculuk kariyerini Gençlerbirliği-Adana Demirspor maçıyla noktalayan 38 yaşındaki Nobre için “Golcünün Vedası” adıyla bir video yayımladı.

Röportaj sırasında duygusal anlar yaşayan Nobre, gözyaşlarına hakim olamadı.

“Bu röportaj zor.” diyen Nobre, “Herkese çok teşekkür ederim. 20 sene bayağı uzun zaman. Fiziki olarak hiçbir problem yok ama bence (bırakmanın) tam zamanı. 20 senede 13 kupam var.” ifadelerini kullandı.

20 yıllık futbol kariyerinin 15’ini Türkiye’de geçiren Nobre, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da forma giydi.

Son güncelleme 17:16 | 20 Mayıs 2019
Gençlerbirliği mert nobre
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