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MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 3-1 Demir Grup Sivasspor
Futbol

MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 3-1 Demir Grup Sivasspor

MKE Ankaragücü Demir Grup Sivasspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta sona erdi. Ankaragücü sahasında 3-1 kazanarak 40 puana yükseldi ve kümede kalmayı garantiledi.

20 Mayıs 2019 19:25

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Ev sahibi Ankaragücü için oldukça önem taşıyan karşılaşmada gülen taraf 3-1’lik skorla Başkent temsilcisi oldu. Ankaragücü aldığı bu kritik üç puanla 40 puana yükseldi ve kümede kalmayı garantiledi.

Kümede kalmayı hafta içinde garantileyen ve Başkent’ten 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Demir Grup Sivasspor ise 38 puanda kaldı. Ankaragücü’nün gollerini Sacko (24), Boyd (34) ve Canteros (50) kaydetti. Sivasspor’un tek sayısı ise 61’de David Braz’dan geldi.

Maçın son bölümlerinde Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan gözyaşlarına hakim olamadı. 20 Mayıs 2019 Antalyaspor`da Mevlüt Erdinç fırtınası! Antalyaspor`da bu sezon forma giydiği 23 maçta 11 gol atan Mevlüt Erdinç, bu gollerin 7`sini son 6 maçta kaydetti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:04 | 20 Mayıs 2019
Demir Grup Sivasspor MKE Ankaragücü spor toto süper lig
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
33 20 69
2 Istanbul Basaksehir
33 19 66
3 Besiktas
33 18 62
4 Trabzonspor
33 17 60
5 Yeni Malatyaspor
33 13 47
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