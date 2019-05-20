MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 3-1 Demir Grup Sivasspor

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Ev sahibi Ankaragücü için oldukça önem taşıyan karşılaşmada gülen taraf 3-1’lik skorla Başkent temsilcisi oldu. Ankaragücü aldığı bu kritik üç puanla 40 puana yükseldi ve kümede kalmayı garantiledi.

Kümede kalmayı hafta içinde garantileyen ve Başkent’ten 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Demir Grup Sivasspor ise 38 puanda kaldı. Ankaragücü’nün gollerini Sacko (24), Boyd (34) ve Canteros (50) kaydetti. Sivasspor’un tek sayısı ise 61’de David Braz’dan geldi.

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