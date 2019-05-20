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Mircea Lucescu’dan Beşiktaş açıklaması
Beşiktaş

Mircea Lucescu’dan Beşiktaş açıklaması

Süper Lig'de yeni hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'nun ismi iddialar arasında yer alırken tecrübeli teknik adam konuyla ilgili açıklama yaptı

SKOR DIŞ HABER 20 Mayıs 2019 17:15

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yerine gelecek teknik direktör arayışları sürerken iddialar arasında yer alan Mircea Lucescu’dan dedikodulara yanıt geldi.

Türkiye’de olan Rumen çalıştırıcı, “Beşiktaş ile anlaştığım iddiaları doğru değil. Beşiktaş’a gitmeyeceğim. Şu anda Türkiye’deyim ve Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maçı izledim.” ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlılarda Lucescu’nun yanı sıra Sergen Yalçın, Okan Buruk ve Abdullah Avcı isimleri de teknik direktörlük koltuğu için adaylar arasında gösteriliyor.

19 Mayıs 2019 Galatasaray sahasında rekor kırdı Spor Toto Süper Lig`de Medipol Başakşehir`i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini 36 maça çıkartarak kendi rekorunu geliştirdi. Galatasaray, Süper Lig`de çıktığı son 19 karşılaşmada rakiplerine mağlup olmadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:15 | 20 Mayıs 2019
beşiktaş Mircea Lucescu
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